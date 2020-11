Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer sorgte für größeren Polizeieinsatz

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.11.2020, 8.20 Uhr erhielt die Polizei über Notruf die Information zu einem Randalierer in einem Supermarkt an der Warendorfer Straße in Ahlen. Der 36-Jährige bedrohe Kunden in dem Geschäft, verhalte sich sehr aggressiv und habe ein Messer gezogen, lauteten die ersten Informationen.

Die Polizei zog daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte in dem Bereich zusammen, sperrte dort großräumig ab und sorgte dafür, dass Kunden sowie Angestellte in Sicherheit waren. Der Ahlener war den Aufforderungen der Polizisten wenig zugänglich, lief zwischenzeitlich bedrohlich mit Messern auf diese zu, zog sich aber wieder zurück. Kräfte eines angeforderten Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann gegen 9.20 Uhr vorläufig fest. Hierbei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt, so dass er zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Laufe des Vormittags werden weitere Maßnahmen gegen den 36-Jährigen geprüft.

Die Polizei hob die großräumige Absperrung, die in Ahlen für Verkehrsbehinderungen sorgte gegen 9.40 Uhr auf.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell