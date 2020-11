Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Geschäft

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.11.2020 brachen zwei unbekannte Personen um 2.30 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft an der Nordstraße in Beckum ein. Die Täter stahlen mehrere hochwertige Geräte. Anwohner beobachteten zwei Männer, als sie aus dem Ladenlokal flüchteten. Einer der beiden ist geschätzt 1,70 Meter groß, hat eine dickere Statur und war dunkel gekleidet. Der Zweite ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine dünne Statur und war schwarz gekleidet, an der Kapuze der Jacke befinden sich rote Streifen. Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kennt jemanden mit der auffälligen Jacke und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

