Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein unbefugt Auto benutzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 17.11.2020 kontrollierten Polizisten gegen 11.00 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-jährige Neubeckumer keinen Führerschein besitzt und den Pkw nicht benutzen durfte. Um Maßnahmen gegen ihn zu verhindern, gab der Neubeckumer gegenüber den Beamten falsche Personalien an. Damit der 23-Jährige nicht weiter unbefugt mit dem Auto fährt, stellten die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell