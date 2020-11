Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrer eines dunklen VW Golf gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines dunklen VW Golf, der am Dienstag, 17.11.2020 gegen 5.30 Uhr die Hans-Böckler-Straße in Oelde befuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr kurz nach der Erich-Kästner-Schule ohne ausreichendem Sicherheitsabstand an einem 18-jährigen Pedelecfahrer vorbei. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der VW Golf soll neueren Baujahrs (2015, 2016) gewesen sein. Der Fahrzeugführer sowie mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

