Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Bei Alleinunfall schwer verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Alleinunfalls, der sich am Dienstag, 17.11.2020 gegen 5.50 Uhr auf der Oelder Straße in Ennigerloh ereignete. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Oelde. Plötzlich geriet der Ennigerloher mit dem Auto auf den rechten Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr mit dem Pkw gegen zwei Leitpfosten, zwei Verkehrszeichen, einen Baum und stieß noch gegen einen Telekommunikationsmasten, der zerbrach. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann in ein Krankenhaus. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

