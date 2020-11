Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw überschlug sich

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 16.11.2020 kam ein 20-Jähriger gegen 19.35 Uhr mit seinem Auto in Ahlen von der Sendenhorster Straße ab. Der Ahlener war mit dem Pkw in Richtung Sendenhorst unterwegs, als er die Kontrolle über den Pkw verlor. Das Fahrzeug überschlug sich im weiteren Verlauf und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Graben liegen. Der junge Mann sowie seine 18-jährige Beifahrerin aus Sendenhorst wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Heranwachsenden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.500 Euro.

