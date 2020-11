Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 16.11.2020 ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Einmündungsbereich Beelener Straße/Hauptstraße in Lette ein Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Beelener Straße ortseinwärts. Im Einmündungsbereich stieß er gegen das Auto einer verkehrsbedingt wartenden 56-Jährigen, die hierdurch schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die Westkirchenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 8.000 Euro. Der Pkw der 56-Jährigen wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

