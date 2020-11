Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ahlener stieg alkoholisiert ins Auto

WarendorfWarendorf (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass ein offensichtlich alkoholisierter Mann gegen 16.20 Uhr in sein Auto gestiegen und losgefahren sei. Polizisten hielten den 35-Jährigen im Ahlener Gewerbegebiet Kleiwellenfeld an und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis war positiv, so dass dem absulut Fahruntüchtigen eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Ahleners konnten die Beamten nicht sicherstellen. Dieser war ihm wegen einer gleichen Tat bereits entzogen worden.

