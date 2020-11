Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Autofahrer lehnte Atemalkoholtest ab

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020 kontrollierten Polizisten gegen Mitternacht einen Autofahrer auf der Sendenhorster Straße in Albersloh. Der 36-Jährige gab an, etwas Alkohol getrunken zu haben. Er lehnte aber einen Atemalkoholtest, der ihn sowohl belasten als auch entlasten könnte ab. Somit nahmen die Beamten den Sendenhorster mit, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

