Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeuge meldete auffällige Fahrweise

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020 meldete ein 29-Jähriger gegen 1.40 Uhr die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin auf der Greffener Straße in Sassenberg. Polizisten hielten die 18-Jährige im Ort an und ließen sie einen Atemalkoholtest durchführen. Da das Ergebnis über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, nahmen die Beamten die Sassenbergerin mit, um ihr eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein der Fahranfängerin sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell