Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Personen mehr als uneinsichtig

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, 14.11.2020 erhielten Polizisten gegen 4.55 Uhr den Auftrag an einer Tankstelle an der Straße In der Geist in Oelde nach dem Rechten zu sehen. Dort sollten sich mehrere Personen aufhalten, die dort Alkohol trinken und gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen würden.

Tatsächlich stellten die Beamten vor Ort sieben Personen fest, die den Sicherheitsabstand nicht einhielten und scheinbar aus mehr als zwei Haushalten stammten. Die jungen Erwachsenen waren teilweise uneinsichtig als ihre Personalien festgestellt werden sollten. Eine 23-Jährige aus Clarholz tat sich besonders hervor. Im weiteren Verlauf des Einsatzes beleidigte sie die Einsatzkräfte, unterschritt mehrfach den eingeforderten Sicherheitsabstand, verhielt sich unkooperativ und trat einem Beamten gegen das Schienbein. Daraufhin wurde die Frau zu Boden gebracht und kurzfristig fixiert. Die 23-Jährige signalisierte danach, sich an die Vorgaben zu halten.

Auf den Hinweis an die Gruppe, aus der teilweise gefilmt wurde, dass das Veröffentlichen von Bildern und die Tonaufnahme strafbar ist, stellten mehrere die Handlung ein. Außer ein 30-jähriger Oelder. Als er aufgefordert wurde das Handy als Beweismittel herauszugeben, weigerte er sich, steckte es ein und sperrte sich gegen die nun erforderliche Durchsuchung, bei der das Handy gefunden wurde. Zuvor wurde auch der 30-Jährige kurzfristig zu Boden gebracht. Nun zeigte sich auch der Oelder kooperativer und löschte das Video unter Aufsicht der Beamten.

Neben dem Ermittlungsverfahren gegen die 23-Jährige und den 30-Jährigen leiteten die Beamte gegen alle sieben, 16 bis 30 Jahre alt, Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ein.

