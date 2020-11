Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldete mögliche Alkoholfahrt

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, 14.11.2020 meldete ein Zeuge gegen 16.40 Uhr eine mögliche Alkoholfahrt in Ahlen. Der 66-Jährige folgte dem Pkw bis zur Wohnanschrift. Dort wies er die Polizisten ein und identifizierte den 49-jährigen, inzwischen schlafenden Fahrer. Dieser fuhr zuvor mit seinem Auto auf der Münsterstraße in Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Glücklicherweise kam es aufgrund der guten Reaktionen der entgegenkommenden Fahrzeugführer nicht zu einem Unfall. Die Beamten weckten den uneinsichtigen Ahlener, der sie mehrfach beleidigte. Die Polizisten wollten den 49-Jährigen mitnehmen, der stark nach Alkohol roch, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Dafür mussten sie den Mann aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft aus dem Auto ziehen. Auch während der Fahrt zur Polizeiwache hielt sich der Ahlener nicht an die Vorgaben der Einsatzkräfte und beleidigte sie weiterhin. Nach der Entnahme der Blutprobe verbrachte der 49-Jährige die nächsten Stunden im Gewahrsam der Polizei.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell