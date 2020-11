Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Sportplatz Flaschen umher geworfen

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Persoen hielten sich zwischen Freitagnachmittag (13.11.2020, 15.00 Uhr) und Samstagnachmittag (14.11.2020, 15.45 Uhr) unberechtigt auf dem Gelände des Ahlener Sportparks Nord auf. Der oder die Täter drangen in einen Lagerraum ein und warfen anschließend Flaschen umher, die zerbrachen. Des Weiteren verteilten sie Fußbälle auf dem gesamten Gelände. Wer hat dort Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Aufbruch und der Sachbeschädigung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

