Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Verkehrsteilnehmer meldete Auto auf einem Feld

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 15.11.2020 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 4.40 Uhr ein beschädigtes Auto auf einem Feld zwischen Albersloh und Rinkerode. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Fahrer mit dem Pkw die Landstraße 830 von Albersloh nach Rinkerode befahren haben. Aus ungeklärter Ursache kam der Flüchtige mit dem schwarzen Audi A 3 nach rechts von der Straße ab, fuhr gegen zwei Leitpfosten, in den Straßengraben und schlug auf einer Ackerzufahrt auf. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Auto mit ausländischem Kennzeichen. Möglicherweise wurde mit einem weiteren Fahrzeug versucht den Audi vom Feld zu ziehen. Die Polizisten stellten den Pkw sicher. Erste Ermittlungen führten bisher nicht zu dem flüchtigen Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell