Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einmündung übersehen - Vier Personen leichtverletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Zur Unfallzeit (15.11.2020, 17.40 Uhr) befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K18 in Fahrtrichtung K51. Dabei übersah die Frau den Einmündungsbereich und fuhr mit ihrem Kleinwagen in einen angrenzenden Straßengraben. In dem PKW befanden sich neben der Fahrzeugführerin zwei weitere Erwachsene (21 und 19 Jahre alt) und ein Kleinkind (5 Monate). Alle Fahrzeuginsassen stammen aus Ostbevern und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell