Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Keinen Hinweis auf vorsätzliche Brandlegung - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 12.11.2020, 14:31 Uhr

WarendorfWarendorf (ots)

Für den am Donnerstag, 12.11.2020, gegen 11.55 Uhr in einem Übergangswohnheim an der Bergstraße in Everswinkel ausgebrochenen Brand gibt es keine Hinwiese auf eine vorsätzliche Brandlegung. Das Feuer nahm seinen Ausgang im Bereich eines Sofas des Wohnzimmers und könnte sowohl fahrlässig als auch technisch verursacht worden sein. Der Brand- samt Folgeschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

