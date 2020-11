Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Lenkräder aus BMWs gestohlen

WarendorfWarendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 13.11.2020 stahlen unbekannte Personen in Ostbevern aus vier Autos der Marke BMW die Lenkräder. In zwei Fällen auch noch die Bordcomputer. Die Pkw standen an den Straßen Bonhoeffer Straße, Von-Stauffenberg-Straße, Goerdeler Weg und Rebhuhnweg. Wem sind dort in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

