POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.11.2020 wurden Polizisten gegen 22.50 Uhr auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam, der den Gehweg der Hauptstraße in Neubeckum befuhr. Als sie den 41-Jährigen kontrollierten, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Neubeckumers fest. Der Wert des von ihm durchgeführten Atemalkoholtests lag über der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit für Kraftfahrzeugführer. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Entnahme einer Blutprobe. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen aus Gründen der Eigensicherung fanden die Polizisten weißes Pulver in Glasröhren. Da es sich hierbei um Rauschgift handeln könnte, stellten sie diese sicher.

Weitere Informationen zur Nutzung von E-Scootern finden Sie hier: https://polizei.nrw/e-scooter

