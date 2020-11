Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Pkw kollidiert bei Nebel mit landwirtschaftlichem Gespann

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, den 11.11.2020, um 18.00 Uhr, ereignete sich in Ennigerloh-Ostenfelde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 45-jähriger Sendenhorster beabsichtigte, mit seinem Traktor mit Anhänger von einem Wirtschaftsweg aus nach links auf die Dorfstraße (L793) in Richtung Ostenfelde abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 43-jährigen Hamburgers, der zu diesem Zeitpunkt die Dorfstraße in Richtung Oelde befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Hierbei erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt beeinträchtigte Nebel die Sicht der Unfallbeteiligten.

