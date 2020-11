Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Hinweise nach Fahrraddiebstählen erbeten

WarendorfWarendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 4.11.2020, 22.30 Uhr und Donnerstag, 5.11.2020, 8.45 Uhr stahlen unbekannte Personen mehrere Pedelecs und ein Mountainbike in Sendenhorst. Die hochwertigen, abgeschlossenen Zweiräder standen unter Carports, in Schuppen oder in der Garage an folgenden Straßen: Ernst-Haeckel-Straße, Maria-Sibylla-Merian-Straße, Westglindkamp und Dachsleite. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrräder mit einem Transporter, einem Klein-Lkw oder einem Fahrzeug samt Anhänger abtransportiert wurden. Wem sind in der Tatnacht in dem Wohngebiet oder in Sendenhorst verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

