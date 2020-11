POL-WAF: Ahlen. Mit Roller aufgefahren

Polizei Warendorf

Am Dienstag, 10.11.2020 ereignete sich gegen 14.35 Uhr ein Auffahrunfall auf der Hammer Straße in Ahlen. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Landstraße stadteinwärts. In Höhe der Winkelstraße musste ein 53-jähriger Lünener sein Auto verkehrsbedingt abbremsen. Der Ahlener erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Pkws auf. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 40-Jährigen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr streuten auf die Fahrbahn ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der beschädigte Roller wurde abgeschleppt, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

