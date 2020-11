Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrerin angefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 10.11.2020 wurde gegen 13.05 Uhr eine Pedelecfahrerin auf der Clemens-August-Straße in Beckum angefahren. Ein 79-Jähriger bog mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Clemens-August-Straße in Richtung Südstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 45-Jährigen, die die Clemens-August-Straße in Richtung Südstraße befuhr und das Auto des Neubeckumers fast passiert hatte. Die Frau stürzte und zog sich dabei ihre Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Beckumerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 600 Euro.

