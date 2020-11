Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

WarendorfWarendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 10.11.2020 gegen 15.05 Uhr in Warendorf im Kreisverkehr Sassenberger Straße/B 475 ereignete. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Zweirad von der Sassenberger Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Als sich der Sassenberger in Höhe der Zufahrt B 475 befand, fuhr eine 53-jährige Sassenbergerin mit ihrem Auto ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell