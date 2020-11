Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutproben entnommen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 9.11.2020 kontrollierten Polizisten gegen 23.15 Uhr einen Autofahrer in Ahlen auf der Straße Am Röteringshof. Dabei bemerkten die Beamten leichten Alkoholgeruch im Kontakt mit dem 23-Jährigen. Der Ahlener führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Weitere körperliche Auffälligkeiten wiesen auf einen möglichen Drogenkonsum hin. Auch dieser Vortest war positiv, so dass dem 23-Jährigen zwei Blutproben entnommen wurden. Die Einsatzkräfte untersagten dem Ahlener die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

