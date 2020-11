POL-WAF: Beelen. Bezirksdienstbeamtin zu Sprechstundenzeiten am Rathaus

Polizei Warendorf

Trotz der Schließung des Beelener Rathauses finden die Sprechstunden des Bezirksdienstes zu den gewohnten Zeiten statt. Allerdings nicht in gewohnter Form. Die Bezirksdienstbeamtin wird am Rathaus Außensprechstunden für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger durchführen.

Die Sprechstunden finden zu folgenden Zeiten statt: Jeden Montag von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr, jeden Donnerstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr und jeden 1.Samstag im Monat von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr.

Außerhalb der Sprechzeiten können sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen an die Polizeiwache in Warendorf, Wilhelmstraße 26, Telefon 02581/94100-0 wenden. In Notfällen ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.

Anzeigen können auch online erstatt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

