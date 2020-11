Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Sachbeschädigungen im Bereich der Schule

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Personen hielten sich zwischen Freitagnachmittag (6.11.2020) und Montagmorgen (9.11.2020) auf dem Schulgelände an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Sassenberg auf und begingen mehrere Sachbeschädigungen. Dabei beschädigten sie eine Laterne am Bolzplatz und sprühten verschiedene Graffitis am Fahrradständer, an einem Pavillon und am Schulgebäude der Sekundarschule. Wer hat dort die mutmaßlichen Täter beobachtet und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell