Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Fußgänger leicht verletzt ins Krankenhaus

WarendorfWarendorf (ots)

Am Montag, 9.11.2020 trat ein Fußgänger gegen 7.45 Uhr auf die Hauptstraße in Lette. Da der Bielefelder für den Gegenverkehr durch einen Müllwagen verdeckt war, erkannte eine 44-jährige Autofahrerin ihn nicht und erfasste den Mann. Dabei wurde er leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto der Letterin entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

