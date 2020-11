Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zeugen nach Schläge auf jungen Mann gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Am Freitag, 6.11.2020 schlug ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr auf einen 24-Jährigen ein, der vor einem Imbiss an der Ecke Hovestraße/Nordstraße in Everswinkel stand. Aus einem haltenden Pkw stieg auf der Beifahrerseite der Täter aus, stritt mit dem Everswinkler und schlug ihm dann ins Gesicht. Ein unbekannter Unbeteiligter griff ein und stoppte die Tat, bei der der 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der Täter ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat sehr kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen und trug einen drei-Tage-Bart. Gesucht werden Zeugen sowie der Mann, der in den Streit eingriff. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

