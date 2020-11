Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

WarendorfWarendorf (ots)

Am Freitag, 6.11.2020, kurz vor Mitternacht hielten Polizisten einen Autofahrer an, der die Kapellenstraße in Beckum befuhr. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Daraufhin führte der Beckumer einen Drogenvortest durch, dessen Ergebnis positiv war. Folglich nahmen die Beamten den Beckumer mit, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

Gegen 1.00 Uhr (7.11.2020) konnte ein 25-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle auf der Kalkstraße keinen Führerschein vorweisen, da ihm dieser nach eigenen Angaben entzogen worden sei. Des weiteren gab der Ennigerloher an, mehrfach an dem Tag Drogen zu sich genommen zu haben. Deshalb nahmen die Beamten den Mann mit, um ihm zum Nachweis eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Gegen ihn und die drei Beifahrer leiteten die Einsatzkräfte noch Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein, da in dem Auto vier Personen aus mehr als zwei Haushalten saßen.

