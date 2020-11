Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Einbruch gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch machen können, der sich am Freitag, 6.11.2020, zwischen 18.00 Uhr und 19.15 Uhr an der Bankenstraße in Ahlen ereignete. Offensichtlich nutzten der oder die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Reihenhaus zu gelangen und Geld zu stehlen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

