Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 8.11.2020 überschlug sich gegen 16.40 Uhr ein Auto an der Carl-Sonnenschein-Straße in Enniger. Die 33-Jährige fuhr mit dem Pkw rückwärts von einem Stellplatz einer Garage und verlor die Kontrolle über das Auto, welches sich zunächst aufschaukelte und sich dann überschlug. Dabei verletzten sich sowohl die Ennigeranerin als auch ein 13-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz saß. Rettungskräfte kümmerten sich zum die Versorgung der beiden leicht Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt, der Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

