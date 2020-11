Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Putzmaschine von Baustelle gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.11.2020 bis 06.11.2020) einen Putzmaschine (Kfz-Anhänger) von einer Baustelle an der Straße Bäckerstiege in Ostbevern gestohlen.

Die Putzmaschine, mit dem amtlichen Kennzeichen OS -WK 206, stand vor einem Rohbau und war gesichert. Wer hat den Diebstahl zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr beobachtet oder kann Angaben zu den Personen machen, die die Baustelle mit dem Lkw-Anhänger verlassen haben?

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

