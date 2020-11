Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Hinweise nach Angriff am Mittag erbeten

WarendorfWarendorf (ots)

Bereits am letzten Donnerstag, 29.10.2020 kam es gegen 13.00 Uhr in Telgte zu einem Vorfall auf dem Parallelweg an der Bahnstrecke Münster-Bielefeld, zwischen Wolbecker Straße und Gildeweg. Eine Telgterin befuhr mit ihrem Fahrrad diesen Weg und befand sich in Höhe der Bolzplätze, als ihr zwei Männer entgegenkamen. Da ihr diese keinen Platz machten, klingelte sie, musste dennoch von ihrem Fahrrad absteigen. Als sich die Fahrradfahrerin über das Verhalten des Duos beschwerte, kam einer der Männer auf sie zu. Dieser schlug der Frau so stark ins Gesicht, dass sie stürzte und sich verletzte. Die Telgterin stand sofort wieder auf und der Tatverdächtige griff ihr zwischen die Beine. Das versuchte er weitere Male bei der sich wehrenden Frau. Als Hundegebell zu hören war, ließ der Mann von ihr ab und die Unbekannten flüchteten über einen Fußweg entlang den Bolzplätzen in Richtung Orkotten.

Die Männer trugen zur Tatzeit Jogginghosen, Sportschuhe und schwarze Mund-Nasen-Masken. Der blauäugige Tatverdächtige hatte eine schwarze Jacke an und trug eine Mütze. Die Männer könnten um die 30 Jahre alt sein. Der Begleiter des Tatverdächtigen hatte diesen während der Tat in einer vermutlich osteuropäischen Sprache angesprochen.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und seinen Begleiter machen? Wer kennt den Aufenthaltsort des Duos? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

