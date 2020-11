Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Blutprobe nach Drogenkonsum

WarendorfWarendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.11.2020 kontrollierten Polizisten gegen 16.30 Uhr einen Autofahrer auf der Alleestraße in Beckum. Der 19-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, am Vormittag Marihuana geraucht zu haben. Auch seine körperlichen Reaktionen deuteten auf einen Drogenkonsum hin. Daraufhin ließen die Beamten dem Beckumer eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein wegen des Verdachts der absoluten Fahruntüchtigkeit sicher.

