POL-WAF: Ennigerloh. Kleidung und Zeugen gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung des LKA Rheinland-Pfalz vom 2.11.2020, 13:30 Uhr

WarendorfWarendorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 31.10.2020 wurden im Ortsbereich Ennigerloh zwei Personen festgenommen. Diese Personen werden einer versuchten Geldautomatensprengung in Arnsberg in der gleichen Nacht verdächtigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise die insbesondere zum Auffinden möglicher Tatbekleidung der festgenommen Personen hilfreich sein könnten. Als Tatkleidung kommen ein schwarzer Herrenpullover und eine schwarze Herren-Kapuzenjacke sowie eine helle, vermutlich graue, und eine schwarze Herrenjogginghosen in Betracht. Hinweise, auch sonstige auffällige Beobachtungen im betreffenden Zeitraum, melden Sie bitte an die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581/600-0.

