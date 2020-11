Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Uhren und Schmuck gefunden - Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 3.11.20 wurde auf dem Parkplatz am Feldmarksee an der Heidestraße in Sassenberg, neben einem Altpapiercontainer, ein Stoffbeutel mit Schmuck aufgefunden. Diese Gegenstände können weder einem Einbruch oder einem Diebstahl zugeordnet werden.

Der helle Stoffbeutel ist mit der Aufschrift "Hattingen hat`s", Jahrestasche 1996 versehen. Das "s" wird mit dem Emblem der Sparkasse dargestellt. Eine der Uhren scheint eine Ehrengabe zur 50-jährigen Mitgliedschaft in der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie zu sein.

Hinweise zu dem Besitzer nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell