Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zettel einzige Spur zum Unfallverursacher

WarendorfWarendorf (ots)

Bereits am Montag (26.10.2020) hat ein Unbekannter ein Auto in Beckum angefahren, eine Nachricht ohne Kontaktdaten unter den Scheibenwischer geklemmt und ist weitergefahren.

Eine 29-jährige Frau aus Senden hat ihr Auto am rechten Fahrbahnrand der Ahlener Straße in Beckum geparkt. Zwischen 08.30 Uhr und 14.45 Uhr ist ein Unbekannter in seinem Fahrzeug gegen den schwarzen Renault Twingo gefahren. Der Unfallbeteiligte war sich seiner Schuld offenbar bewusst, hinterließ eine Nachricht unter dem Scheibenwischer und entfernte sich dennoch vom Unfallort. Auf dem Zettel steht, dass der Unbekannte leicht gegen das Auto gefahren sei aber keine Beschädigungen erkennen könne. Name oder Kontaktdaten hinterließ der Fahrer nicht. Die 29-Jährige stellte allerdings Beschädigungen an ihrem Auto hinten links fest und informierte die Polizei.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallbeteiligten machten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

