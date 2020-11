Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Draht auf Mountainbikestrecke gespannt

WarendorfWarendorf (ots)

Unbekannte Täter spannten in den vergangenen Tagen auf einer Mountainbikestrecke in einem Waldstück nördlich der Milter Straße Höhe Abzweig In de Brinke in Warendorf einen schlecht erkennbaren Draht in Körperhöhe. Des weiteren legten die Unbekannten in unmittelbarer Nähe zu dem gespannten Draht Glasscherben und Baumstämme auf die Fahrspur. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der gespannte Draht früh genug erkannt. Wer hat dort Personen beobachtet, die den Draht gespannt und die Gegenstände platziert haben? Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

