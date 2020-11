Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Ältere Frau im weißen Mercedes gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht wird eine Frau, die am Dienstag, 3.11.2020 gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz an der Straße Kühl/Schleiten in Sendenhorst gegen einen grauen Renault fuhr und diesen beschädigte. Die Unbekannte suchte danach eine Apotheke auf. Sie war laut eines Zeugen mit einer weißen Limousine der Marke Mercedes Benz unterwegs. Die Autofahrerin sowie Personen, die Hinweise zu der flüchtigen Verursacherin gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

