Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge beobachtete Verkehrsunfall

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 3.11.2020 beobachtete ein Ahlener gegen 18.25 Uhr auf der Einsteinstraße in Ahlen, wie ein Unbekannter gegen einen geparkten Pkw fuhr. Der 31-Jährige sprach den Mann an und fotografierte sein Auto. Daraufhin hinterließ der Pkw-Fahrer zwar eine Telefonnummer an dem beschädigten Fahrzeug, fuhr dann aber weg. Dank der Aufmerksamkeit des Ahleners dürfte dieser Fall geklärt werden.

