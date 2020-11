Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Jagdhund lief vor das Fahrrad

WarendorfWarendorf (ots)

Am Dienstag, 3.11.2020 kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hund und einem Rennradfahrer, der in Wadersloh den Bredenweg in Richtung Langenberger Straße befuhr. Plötzlich sprangen drei Jagdhunde aus dem Wald, die zu einer Jagdgesellschaft gehörten und liefen vor das Fahrrad des Güterslohers. Der 54-Jährige stürzte beim dem Zusammenstoß mit einem der Tiere und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Rennrad entstand leichter Sachschaden.

