Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Beschädigten silbernen Mercedes gesucht

WarendorfWarendorf (ots)

Gesucht wird ein beschädigter silberner Mercedes E-Klasse sowie der Fahrer, der am Sonntag, 1.11.2020 gegen 2.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Straße Lappenbrink in Sassenberg beging. Der Unbekannte befuhr mit seinem Auto die Kreisstraße in Richtung Warendorf. Im Bereich einer Linkskurve fuhr der Flüchtige mit seinem Pkw gegen vier Begrenzungspfosten und striff an einem Baum entlang. An der Unfallstelle blieben mehrere Fahrzeugteile zurück, die auf einen silbernen Mercedes E-Klasse schließen lassen. Der Mercedes dürfte einen Schaden an der Frontstoßstange sowie dem rechten Außenspiegel haben. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer sowie beschädigten Auto nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

