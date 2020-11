Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei grün gehalten und fast auf den Gehweg gefahren

WarendorfWarendorf (ots)

Am Sonntag, 1.11.2020 mussten Polizisten ihren Streifenwagen gegen 0.10 Uhr an der Kreuzung Rottmannstraße/Zeppelinstraße in Ahlen trotz Grünlicht anhalten, da dort ein Auto stand. Plötzlich fuhr die Fahrerin los, machte mehrfache Lenkbewegungen nach rechts und links, geriet fast auf den Gehweg, beschleunigte und bremste unkoordiniert und hielt auf Aufforderung nicht zeitnah an. Als die 29-Jährige dann doch ihren Pkw stoppte, wies sich von sich getrunken zu haben. Das widerlegte allerdings ein Atemalkoholtest, den die Ahlenerin durchführte. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgte für die Autofahrerin die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung ihres Führerscheins.

