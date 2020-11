Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mann geschlagen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Samstag, 31.10.2020 suchte ein Telgter gegen 22.50 Uhr das Schulgelände am Immenweg in Telgte auf, da sich dort mehrere Jugendliche aufhielten. Als er diese ansprechen wollte, seien mehrere Personen auf ihn zugekommen und hätten ihn geschlagen. Polizisten stellten bei dem 50-Jährigen eine Verletzung fest, die er durch einen Arzt versorgen lassen wollte. Bei der Fahndung nach Tatverdächtigen stellten die Beamten drei Jugendliche an der Steinstraße fest. Alle drei Telgter, 16 und 17 Jahre alt, gaben an, nichts mit der Körperverletzung zu tun zu haben. Zwei von ihn hatten aber Verletzungen an den Händen, die auf eine mögliche Tatbeteiligung schließen lassen.

