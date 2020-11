Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Über Fenster in Gebäude eingebrochen

WarendorfWarendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag (29.10.2020, 17.30 Uhr) auf Freitag (30.10.2020, 08.40 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Haus an der Von-Galen-Straße in Sassenberg eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einem Frisörsalon. Hier entstand Sachschaden. Neben dem Frisörsalon ist ein Kosmetikstudio, auch hier brachen Unbekannte über ein Fenster ein und richteten Sachschaden an. In beiden Fällen flüchteten der oder die Täter mit geringer Beute in unbekannte Richtung. Wer hat die Einbrüche gesehen oder gehört oder etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

