Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf: Unfallbeteiligter mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

WarendorfWarendorf (ots)

Am gestrigen Samstag Nachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein schwer Verkehrsunfall auf der Laer Straße (K38) in Sassenberg-Füchtorf. Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus Sassenberg mit seinem PKW die K 38 in Fahrtrichtung Bad Laer. In Höhe einer Grundstückszufahrt beabsichtigte der Mann nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er den PKW einer 19-jährigen Frau aus Warendorf. Diese befuhr mit ihrem Beifahrer, einem 20-jährigen Mann aus Hamburg, die K 38 in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf alle drei Personen verletzt wurden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den 65-jährigen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die junge Frau und ihr Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für 2 Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

