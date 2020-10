Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos

Warendorf (ots)

Eine 97-jährige Telgterin war Donnerstagmittag (29.10.2020, 13.14 Uhr) in ihrem Auto an der Straße Orkotten in Telgte unterwegs. Als sie vom Parkplatz eines Discounters fuhr, stieß sie mit dem Auto einer 22-jährigen Frau aus Warendorf-Einen zusammen. Diese kam aus Münster und fuhr Richtung Johannes-Kepler-Weg. Im Zuge des Unfalls wurden auch zwei Verkehrszeichen beschädigt. Rettungskräfte kümmerten sich um die unter Schock stehenden Personen.

