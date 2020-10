Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Donnerstagmorgen (29.10.2020) hat eine 29-jährige Frau ihr Auto auf einem Kindergartenparkplatz an der Straße Am Haarhaus in Ostbevern geparkt. Zwischen 07.15 Uhr und 12.15 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den roten Opel Crossland der Frau aus Ostbevern und beschädigte ihn vorne rechts. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zu dem zweiten beteiligten Fahrzeug sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

