Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Lkw-Fahrer entdeckt schwerverletzten Motorradfahrer im Straßengraben

WarendorfWarendorf (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitag, den 30.10.2020, gegen 01:50 Uhr, ein 30-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der aus Beckum stammende Kradfahrer mit seiner Suzuki die Guissener Straße aus Richtung Alleestraße kommend in Fahrtrichtung Ahlen. Circa 100 Meter vor der Bankampstraße kam der 30-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Dort stürzte er und blieb schwerverletzt und in hilfloser Lage liegen. Erst ein zufällig vorbeifahrender Lkw-Fahrer bemerkte den Beckumer und verständigte die Rettungskräfte. Diese verbrachten den Verletzten in eine Unfallklinik. Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, wie lange der Kradfahrer unerkannt im Graben lag.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen, so dass sie eine Blutprobe anordneten. Weiterhin stellten sie fest, dass der Beckumer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Motorrad nicht zum Betrieb im Straßenverkehr zugelassen war. An dem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.

