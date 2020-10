Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbrüche in Gartenlauben

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27.10.2020) sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in Sendenhorst eingebrochen. Insgesamt verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu vier Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Straße Nordgraben. Es entstand geringer Sachschaden. Wer hat den oder die unbekannten Täter gesehen oder gehört oder kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

